Одна ошибка — и в суд: Сколько можно стрясти с работодателя за незаконное увольнение

Незаконное увольнение «одним днём» может обойтись работодателю более чем в миллион рублей, если сотрудник добьётся восстановления через суд. Помимо возвращения на работу, ему полагается средний заработок за всё время вынужденного прогула, подсчитал Mash Money.

По последним данным Росстата, средняя начисленная зарплата в России составляет около 115 тысяч рублей. Если взять эту сумму лишь как пример, за шесть месяцев вынужденного прогула набежит около 688 тысяч рублей, а за год — примерно 1,38 млн.

Дополнительно сотрудник вправе потребовать компенсацию морального вреда. Если увольнение признают незаконным, суд также может восстановить человека на прежнем месте.

При этом самого факта увольнения «одним днём» недостаточно для победы в суде. При дисциплинарном увольнении работодатель должен правильно зафиксировать нарушение, затребовать у сотрудника письменное объяснение, соблюсти установленные сроки и оформить взыскание и приказ.

Mash Money отмечает, что судебные разбирательства по таким спорам могут затягиваться на месяцы. Чем дольше длится вынужденный прогул и чем выше заработок сотрудника, тем больше потенциальная сумма взыскания.

Ранее Life.ru рассказывал о петербуржце, который отсудил 1,5 млн рублей после незаконного увольнения. Мужчину восстановили в правах после спора с работодателем, а добиться выплаты помогли судебные приставы.