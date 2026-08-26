Петербуржец благодаря аудиозаписи отсудил ₽1,5 миллиона за незаконное увольнение

Полтора миллиона рублей получил бывший заместитель технического директора одной из петербургских компаний — после того, как суд признал его увольнение незаконным. Деньги перечислили только после того, как приставы запретили регистрационные действия на автомобили фирмы, передаёт 78.ru со ссылкой на на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

Мужчину уволили в декабре 2024 года за прогул. Однако в суде он предоставил аудиозапись, которая доказывала: своё отсутствие на рабочем месте он заранее согласовал с непосредственным начальником. Суд встал на сторону сотрудника и обязал компанию выплатить ему годовой заработок и компенсацию морального вреда.

Работодатель долго не торопился с выплатой. Пришлось вмешаться судебным приставам — они наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобилей фирмы. После этого сумма была перечислена полностью.

А ранее суд в Москве признал незаконным увольнение пианиста, которого после испытательного срока сочли недостаточно профессиональным. Музыкант был принят в оркестр на должность артиста первой категории с ежемесячной зарплатой 184 тысячи рублей. Однако по итогам испытательного срока руководство решило расторгнуть с ним трудовой договор.