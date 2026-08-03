Суд заставил оркестр заплатить выгнанному пианисту огромную сумму

Московский суд признал незаконным увольнение пианиста, которого после испытательного срока сочли недостаточно профессиональным. Оркестр обязали восстановить музыканта в должности и выплатить ему более 1,2 миллиона рублей. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Музыкант был принят в оркестр на должность артиста первой категории с ежемесячной зарплатой 184 тысячи рублей. Однако по итогам испытательного срока руководство решило расторгнуть с ним трудовой договор.

В служебной записке работодатель указал, что исполнитель не выдерживал темп и ритм, плохо читал ноты, периодически ускорял или замедлял исполнение произведений. Кроме того, ему вменяли опоздания на репетиции и неточное выполнение указаний художественного руководителя.

Сам пианист с таким решением не согласился и обратился в суд. Он заявил, что уведомление о предстоящем увольнении получил уже после того, как был уволен. Также артист указал, что при трудоустройстве его не ознакомили с должностной инструкцией, хотя работодатель был обязан это сделать.

«При увольнении работника как не выдержавшего испытание, обязанность доказать факт его неудовлетворительной работы возлагается на работодателя», — сообщается в материалах дела.

Во время разбирательства выяснилось, что за весь испытательный срок музыканта ни разу не привлекали к дисциплинарной ответственности. Суд также не нашёл подтверждений тому, что работодатель фиксировал конкретные недостатки в его работе, оценивал уровень профессиональной подготовки или давал рекомендации по устранению замечаний.

В итоге увольнение признали незаконным. Оркестр обязали восстановить пианиста на работе, выплатить ему 1,2 миллиона рублей среднего заработка за время вынужденного прогула, а также компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

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