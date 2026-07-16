Лучики коррупции: Бывшая завхоз детсада на Ямале вернёт почти полмиллиона рублей взяток

Прокуратура добивается возврата 462 тысяч рублей взяток, полученных бывшей сотрудницей детсада «Солнышко» в Губкинском. Веру Плюнык осудили год назад за то, что она брала деньги от поставщика в обмен на контракты и приёмку товара. Об этом пишет URA.ru.

Суд уже постановил взыскать сумму в доход государства, исполнение на контроле прокуратуры.

Директор подрядчика Константин Шершнев избежал наказания, так как дал показания и раскаялся. Плюнык не имела высшего образования и не была официально назначена на должность закупщика, поэтому дело квалифицировали как мошенничество, а не взятку. Коррупционная схема действовала с 2018 по 2022 год.

Ранее Life.ru рассказывал, что если ребёнок пострадал в детсаду, семья может получить компенсацию. Для этого нужно обратиться в полицию и пройти экспертизу, чтобы зафиксировать тяжесть травмы. Если виноват сотрудник, возбуждают уголовное дело и назначают выплаты. Если виновного нет, родители могут подать в суд на детсад за некачественные услуги — тогда можно взыскать моральный вред и расходы на лечение.