Адвокат объяснил родителям, как добиться компенсации за травму ребёнка в детсаду

Если ребёнок получил травму в детском саду, семья может рассчитывать на компенсацию, но для этого необходимо обратиться в полицию с заявлением и провести экспертизу для определения степени тяжести повреждений, рассказал «Вечерней Москве» адвокат Дмитрий Краснов.

Если следствие установит, что травма произошла по вине сотрудника, который ненадлежащим образом следил за детьми, то возбуждается уголовное дело и назначается денежная компенсация. Если виновного не найдут, ситуацию рассматривают по нормам Гражданского кодекса. Поскольку детский сад берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, родители могут обратиться в суд с претензией о некачественном оказании услуг.

«В этом случае можно получить компенсацию за моральный ущерб, а также дополнительные средства на лечение ребёнка в больнице. Сумма зависит от степени повреждений ребёнка», — подчеркнул юрист.

Ранее в брянском частном детском саду «Алёнка» годовалый мальчик получил закрытую ЧМТ и сотрясение мозга. Директор учреждения в ответ на претензии обвинил мать в попытке выбить деньги. Об этом рассказала мама малыша в соцсетях.