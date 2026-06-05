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5 июня, 07:00

В Уссурийске пятилетний ребёнок получил сотрясение в детском саду

Обложка © Telegram / Amur Mash

Обложка © Telegram / Amur Mash

В детском саду Уссурийска пострадал пятилетний мальчик. Родительница забрала сына из группы учреждения «Радуга» и заметила у него синяк на лице. Детали истории узнал Amur Mash.

Воспитатель не смогла объяснить происхождение гематомы. Позже в больнице у ребёнка подтвердили ушиб головы и сотрясение мозга.

Заведующая отказывается показывать видео с камер за тот день — по её словам, нет согласия родителей других детей. Однако существуют записи с других дат, где персонал обращается с малышами слишком жёстко.

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Ранее в Перми на детской площадке мужчина силой дотащил плачущего мальчика до качелей-весов и ударил его головой о металлическую конструкцию, а мать пострадавшего сидела рядом, выпивала и поддакивала агрессору. Очевидцы вызвали полицию, в ГУ МВД по Пермскому краю начали проверку.

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Дарья Денисова
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