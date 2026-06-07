В Общественной палате предложили перевести детсады на 12-часовую работу

В Общественной палате России предложили сделать рабочий день детских садов длиннее — 12 часов. С такой идеей выступил замсекретаря Владислав Гриб в беседе с РИА «Новости» на ПМЭФ-2026.

«Родители у нас заканчивают работу в 6 часов. Добраться до детского сада — это в среднем ещё 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену», — сказал он.

По его мнению, удобный график для садиков — например, с 8 утра до 8 вечера или с 7:30 до 19:30. Он добавил, что сначала нужно поднять зарплаты воспитателям и только потом расширять график. Педагогам, конечно, должны доплачивать за такую нагрузку.

Но Гриб подчеркнул, что важно учитывать и состояние детей — не всем будет полезно так долго находиться в саду. Родители при этом должны иметь возможность забрать ребёнка пораньше, если нужно.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года во всех детских садах России запустят новую программу под названием «Добрые игры». Это будет аналог «Разговоров о важном», только для самых маленьких. Занятия посвятят духовно-нравственным ценностям.