Без этого не возьмут: Педиатр назвала обследования, которые обязательно нужно пройти перед детским садом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Перед поступлением в детский сад ребёнок должен пройти комплексный медицинский осмотр. Педиатр «СМ-Клиники» для детей Анастасия Мальцева в беседе с Life.ru назвала обязательный перечень специалистов и анализов, которые требуются по закону.

Согласно приказу Минздрава РФ от 14 апреля 2025 года, ребёнок в зависимости от возраста должен пройти осмотр у узкопрофильных специалистов и ряд лабораторных исследований.

Обязательными врачами являются стоматолог, детский психиатр, невролог, детский хирург и травматолог-ортопед для оценки опорно-двигательного аппарата, офтальмолог, а также гинеколог у девочек и уролог у мальчиков для проверки мочеполовой системы.

Детский психиатр исключает нарушения психического развития на раннем этапе, а невролог анализирует психомоторное и речевое развитие, а также общее состояние нервной системы ребёнка.

Анастасия Мальцева

Педиатр «СМ-Клиники» для детей

Лабораторная диагностика включает общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, общий анализ мочи, а также исследование кала на яйца глистов и соскоб на энтеробиоз для исключения паразитов.

В ряде случаев дополнительно могут потребоваться оценка уровня витамина D и определение глюкозы в крови. Обязательной остаётся ежегодная проба Манту на туберкулёз.

По итогам обследований педиатр проводит итоговый осмотр, собирает семейный и аллергологический анамнез, уточняет информацию о перенесённых заболеваниях и вакцинации. На основании этого врач формирует заключение, определяет группу здоровья и оформляет справку по форме 026/у, без которой ребёнка не примут в сад.

«Даже если внешне ребёнок выглядит здоровым, полноценное обследование помогает оценить его физическое и психоэмоциональное развитие», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Ранее сообщалось, что в России может появиться чёткий регламент по смене подгузников в ясельных группах детских садов. Общественное движение обратилось в Роспотребнадзор с инициативой закрепить в санитарных правилах конкретные временные интервалы для проведения этой процедуры.

Ольга Годуненко
