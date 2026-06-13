«Это крик о помощи»: Детсад в Брянске пытался заткнуть рот маме малыша после жутких травм

В брянском частном детском саду «Алёнка» годовалый мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Директор учреждения в ответ на претензии обвинил мать в попытке выбить деньги. Об этом рассказала мама малыша Полина в соцсетях.

«Это мой крик о помощи, потому что я боюсь за себя, за своего ребёнка и за то, что может быть дальше», — пишет женщина.

Женщина три месяца водила сына в садик за 30 тысяч рублей в месяц. Однажды она увидела ушиб на голове ребёнка, когда пришла забрать его домой. Воспитательница объяснила, что мальчик упал с горки, но заведующая запретила ей рассказывать о ситуации, пообещав позвонить, однако звонка не последовало.

В больнице сначала диагностировали ушибы. Вечером владелец садика Дмитрий предложил 15 тысяч компенсации. На следующий день состояние ребёнка ухудшилось: потеря координации, отказ от еды, капризы. Врачи выявили ЗЧМТ и сотрясение.

Полина отказалась от компенсации и решила идти в суд. При встрече владелец сада обвинил её в желании нажиться и предложил 30 тысяч, чтобы «замять». Женщина обратилась в СК. После этого несколько родителей из того же садика рассказали ей о травмах своих детей, о которых умалчивали воспитатели. После огласки с женщиной связались следственные органы, прокуратура и Роспотребнадзор, а в понедельник она намерена беседовать с руководителем следственного отдела и добиваться проверки учреждения.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Уссурийске пятилетний мальчик получил сотрясение мозга в детском саду. Забирая малыша из детского сада, мама обнаружила у него на лице синяк, происхождение которого воспитатель объяснить не смогла.