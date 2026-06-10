Считающий себя ребёнком мужчина пытался проникнуть в детский сад в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуево сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть на территорию детского сада на улице Лопатина. Об этом сообщили представители ведомства в своём телеграм-канале.

Житель Орехово-Зуево задержан при попытке попасть в детсад под видом ребёнка. Видео © Telegram / Росгвардия. Московская область

Прибывшим на сигнал тревоги росгвардейцам открылась следующая картина: неизвестный размахивал руками, приставал к прохожим и нецензурно бранился. В ведомстве рассказали, что мужчина проигнорировал все замечания окружающих и всё же попытался попасть на охраняемую территорию дошкольного учреждения.

На допросе 39-летний житель Орехово-Зуево объяснил свои действия тем, что ощущает себя ребёнком. Именно это убеждение, по словам задержанного, и толкнуло его на попытку проникнуть в детский сад.

«Для обследования мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение», — заключили в Росгвардии.

Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, который выдавал себя за подростка. Злоумышленник создавал фальшивые страницы, где представлялся 14-летней девочкой, и так входил в доверие к несовершеннолетним. Выяснилось, что под вымышленной личностью он не только просил у детей фотографии и назначал встречи, но и регулярно появлялся на детских площадках, наблюдая за ними. Сейчас полиция устанавливает все возможные эпизоды его преступной деятельности и проверяет круг его контактов.