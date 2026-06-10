ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 10:29

В Нижневартовске задержали похитителя десятилетней девочки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Под стражу отправят 47-летнего жителя Нижневартовска, который выкрал десятилетнюю девочку. Данными об этом поделилась пресс-служба следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

7 июня обвиняемый повстречал школьницу неподалёку от Комсомольского озера — туда она отпросилась у матери на прогулку. Взрослый мужчина принудил ребёнка подчиниться с помощью запугивания, затем затолкал её в салон авто и отвёз к себе. Лишь через двое суток оперативники обнаружили похищенную в его жилище. По имеющейся информации, видимых травм или ссадин у неё не нашли.

Фигуранта задержали, ему инкриминируют статью о похищении несовершеннолетней. Следователи уже ходатайствуют перед судом об аресте злоумышленника.

Снаружи отец, внутри убийца: Мужчина полгода врал всем о пропавшем сыне, пока останки мальчика гнили под полом
Снаружи отец, внутри убийца: Мужчина полгода врал всем о пропавшем сыне, пока останки мальчика гнили под полом

Напомним, в Нижневартовске благополучно завершились поиски десятилетней школьницы, которая считалась пропавшей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что девочку нашли сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе. Она ушла гулять к городскому озеру восьмого июня около одиннадцати часов вечера и не вернулась, после чего мать обратилась в дежурную часть. К поискам незамедлительно привлекли весь личный состав нижневартовского УМВД, и благодаря оперативным действиям полицейских ребёнка удалось обнаружить без видимых травм.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar