В Нижневартовске задержали похитителя десятилетней девочки

Под стражу отправят 47-летнего жителя Нижневартовска, который выкрал десятилетнюю девочку. Данными об этом поделилась пресс-служба следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

7 июня обвиняемый повстречал школьницу неподалёку от Комсомольского озера — туда она отпросилась у матери на прогулку. Взрослый мужчина принудил ребёнка подчиниться с помощью запугивания, затем затолкал её в салон авто и отвёз к себе. Лишь через двое суток оперативники обнаружили похищенную в его жилище. По имеющейся информации, видимых травм или ссадин у неё не нашли.

Фигуранта задержали, ему инкриминируют статью о похищении несовершеннолетней. Следователи уже ходатайствуют перед судом об аресте злоумышленника.

Напомним, в Нижневартовске благополучно завершились поиски десятилетней школьницы, которая считалась пропавшей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что девочку нашли сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе. Она ушла гулять к городскому озеру восьмого июня около одиннадцати часов вечера и не вернулась, после чего мать обратилась в дежурную часть. К поискам незамедлительно привлекли весь личный состав нижневартовского УМВД, и благодаря оперативным действиям полицейских ребёнка удалось обнаружить без видимых травм.