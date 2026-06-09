В Нижневартовске нашли живой пропавшую два дня назад 10-летнюю девочку

Пропавшая в Нижневартовске десятилетняя школьница жива, её уже нашли. Данную информацию передала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги в Ханты-Мансийском автономном округе нашли пропавшую два дня назад 10-летнюю девочку. 8 июня около 23.00 часов в дежурную часть УМВД России по городу Нижневартовску обратилась местная жительница и сообщила о том, что её дочь ушла гулять на городское озеро и не вернулась», — написала она.

К поискам сразу же подключили весь личный состав нижневартовского УМВД. Благодаря быстрым действиям оперативников школьницу нашли, видимых травм у неё нет. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают 16-летнего Дмитрия Кузнецова, который перестал выходить на связь 5 июня. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд Северо-Запад. Рост подростка 185 сантиметров, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые, глаза карие. В день исчезновения он был одет полностью в зелёное — куртка, футболка и штаны, на ногах чёрные берцы.