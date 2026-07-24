В алтайском морге перепутали тела женщин, суд обязал больницу заплатить 200 тыс.

В Славгороде (Алтайский край) сотрудники морга Славгородской ЦРБ перепутали тела двух умерших женщин. Ошибка обнаружилась уже на этапе подготовки к похоронам, когда родственники одной из покойных поняли, что им выдали не ту, после чего выяснилось, что тело их матери уже было передано другой семье и захоронено на кладбище, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Муж и сын женщины обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Они указали, что сотрудники патологоанатомического отделения нарушили порядок идентификации и учёта тел, из-за чего пришлось повторно проводить опознание, корректировать похоронные мероприятия, а близкие испытали тяжёлые нравственные страдания.

Суд признал требования обоснованными и постановил взыскать с больницы по 100 тысяч рублей в пользу мужа и сына — 200 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу. В больнице факт ошибки не оспаривали. В пресс-службе подчеркнули, что нарушения были подтверждены документально и показаниями участников процесса.

А в посёлке Зайково под Ирбитом родственники 76-летнего почётного жителя Владимира Мурзина, скончавшегося 4 июля, получили его тело для захоронения только через четверо суток, и за это время оно сильно разложилось. Лицо стало неузнаваемым, а запах чувствовался даже сквозь закрытый гроб, что вынудило семью хоронить его в закрытой крышке.