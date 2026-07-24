На Урале тело почётного жителя Зайково сгнило в морге из-за жары

В посёлке Зайково под Ирбитом (Свердловская область) произошёл скандал с ненадлежащим хранением тела 76-летнего Владимира Мурзина — почётного жителя, многолетнего руководителя духового оркестра. Он скончался 4 июля, но тело выдали родственникам только через четверо суток, и за это время оно сильно разложилось, сообщает E1.RU. Усопшего «все знали, все любили», указывается в материале.

По словам внучки музыканта, лицо покойного стало неузнаваемым, «весь чёрный, как уголь, с него прямо текло». Пришлось хоронить в закрытом гробу, но запах чувствовался даже через крышку. Близкие связали произошедшее с неисправностью холодильных камер в городском морге Ирбита и подали жалобу в Роспотребнадзор.

В администрации Ирбитской ЦГБ признали, что из-за временных перебоев с электроснабжением работа холодильного оборудования была нарушена, но заверили, что ситуация урегулирована. Ритуальщики добавили, что разложение ускорила комплекция усопшего. Юристы советуют в подобных случаях проводить независимую экспертизу до захоронения. Проверка по жалобе продолжается.

По словам семьи, мужчина скончался 4 июля, а тело выдали для прощания только через четыре дня. Близкие утверждают, что обнаружили признаки сильного разложения и предположили, что в морге были нарушены условия хранения. Они обратились с жалобой в региональное управление Роспотребнадзора, связав произошедшее с возможной неисправностью холодильных камер в 30-градусную жару.

Ранее в Башкирии в заколоченном холодильнике у реки Белой обнаружили тело мужчины, а по подозрению в убийстве задержали 35-летнего местного жителя. Следствие установило, что в декабре во время пьяной ссоры он насмерть забил 67-летнего знакомого, после чего вместе с приятелем спрятал труп в холодильник и вывез на окраину города.