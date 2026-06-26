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26 июня, 08:44

Пять замороженных человеческих голов нашли в холодильнике медцентра в Москве

Обложка © Flickr / Bodie Strain

Обложка © Flickr / Bodie Strain

В Москве следователи обнаружили пять замороженных человеческих голов в морозильной камере одного из медицинских центров. Об этом сообщает SHOT.

По данным источника, находка была сделана в многопрофильном морфологическом медицинском центре на улице Суздальской. Проверка проводится в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, возбужденного ранее в Санкт-Петербурге.

Учреждение использовалось для анатомических курсов и практических занятий с применением кадаверного материала. По версии следствия, биологические материалы могли поступать по неофициальным схемам через взаимодействие с моргами. В рамках дела ранее были задержаны и арестованы ряд фигурантов, связанных с медицинскими учреждениями и коммерческими структурами. Изъятые головы направлены на экспертизу.

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Ранее сообщалось, что в Москве перед судом предстанет косметолог, обвиняемая в смерти пациентки во время процедуры липосакции. 58-летней женщине проводили липоредукцию с использованием раствора с анестетиком. Обвиняемая самостоятельно изготовила препарат и ввела его в область живота пациентки, после чего та умерла.

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Андрей Бражников
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