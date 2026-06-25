Женщина расчленила бывшего мужа и 15 лет хранила в морозилке — убийцу выдал блэкаут

В Японии арестована 50-летняя Аки Мотидзуки, которую подозревают в убийстве супруга, совершённом ещё в 2011 году. Останки мужчины нашли в морозильной камере в её квартире в городе Кобе только спустя 15 лет — после того как соседи пожаловались на запах, пишет Japan Today.

Тело Ютаки Нисигути было расчленено на две части и помещено в холодильное оборудование. Камера отключилась из-за неуплаты за электроэнергию — счета не оплачивались с лета 2025 года. Полиция вскрыла помещение 20 июня и обнаружила останки.

По данным следствия, супруги подали на развод в декабре 2011 года, после чего женщина расправилась с мужем. Окончательное расторжение брака было оформлено год спустя — в декабре 2012-го. Всё это время Мотидзуки продолжала снимать квартиру и вносить плату, хотя сама там не появлялась. Задержанная призналась в содеянном. Следствие выясняет обстоятельства и мотивы преступления.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 38-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве бывшего мужа. В квартире на Петергофском шоссе в ходе ссоры она нанесла экс-супругу не менее четырёх ножевых ранений в область шеи, после чего скрылась, а тело мужчины с признаками насильственной смерти. На первых допросах подозреваемая давала ложные показания, однако благодаря совместной работе следователей и полиции улики были собраны, и при их предъявлении женщина призналась в содеянном.