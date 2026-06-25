«‎Доктор смерть» из Москвы пойдёт под суд за убийство пациентки одним уколом

В Москве перед судом предстанет косметолог, обвиняемая в смерти пациентки во время процедуры липосакции. Уголовное дело направлено в Тверской суд столицы, сообщила городская прокуратура.

Трагедия произошла 31 марта в частном центре косметологии на Новослободской улице. 58-летней женщине проводили липоредукцию с использованием раствора, содержащего анестетик. Обвиняемая самостоятельно изготовила препарат и ввела его в область живота пациентки, не проверив концентрацию и не обеспечив присутствие анестезиолога с реаниматологом.

Косметолога в Москве осудят за смерть пациентки от передозировки анестетика. Фото © Max/Прокуратура Москвы

В результате острой интоксикации женщина скончалась на месте, а «‎доктор смерть» её спасти не смогла, говорится в материалах следствия. Косметолог полностью признала вину. Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности, расследование завершено, а материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Life.ru писал, что в Москве задержали 44-летнего врача-косметолога, пациентка которой умерла во время брахиопластики (подтяжка рук) без лицензии. Смерть наступила от анафилактического шока на лидокаин. Врач признала вину, ей грозит до 5 лет по ч. 2 ст. 235 УК РФ. В клинике прошли обыски.