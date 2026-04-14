В Москве после гибели пациентки из-за лидокаина задержана врач-косметолог
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Inshyna
В Москве задержана врач-косметолог, на операции у которой умерла пациентка. Доктор уже признала вину в полном объёме, ей грозит до 5 лет колонии.
Выяснилось, что 44-летняя косметолог делала процедуру брахиопластики (пластическая операция по подтяжке кожи и устранению жировых отложений на внутренней стороне рук) без лицензии. Она ввела 39-летней пациентке лидокаин, из-за которого у женщины случился анафилактический шок, и она умерла.
В самой клинике проведены обыски, изъята вся документация. Косметологу с 13-летним стажем в предъявили обвинение по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, в Москве 39-летняя женщина скончалась во время процедуры по подтяжке кожи в частной клинике на Краснопролетарской улице. По данным следствия, женщина 1987 года рождения пришла на брахиопластику, но после введения обезболивающего её состояние резко ухудшилось. Пациентка скончалась на месте. СК возбудил уголовное дело.
