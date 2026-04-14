В Москве после гибели пациентки из-за лидокаина задержана врач-косметолог

В Москве задержана врач-косметолог, на операции у которой умерла пациентка. Доктор уже признала вину в полном объёме, ей грозит до 5 лет колонии.

Выяснилось, что 44-летняя косметолог делала процедуру брахиопластики (пластическая операция по подтяжке кожи и устранению жировых отложений на внутренней стороне рук) без лицензии. Она ввела 39-летней пациентке лидокаин, из-за которого у женщины случился анафилактический шок, и она умерла.

В самой клинике проведены обыски, изъята вся документация. Косметологу с 13-летним стажем в предъявили обвинение по ч. 2 ст. 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека).