СК завёл дело после гибели пациентки у пластического хирурга на брахиопластике
Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве возбуждено уголовное дело после гибели пациентки во время пластической процедуры в салоне красоты. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело… по факту незаконного осуществления медицинской деятельности, повлёкшего смерть», — отметили в ведомстве. Установлено, что проводившая процедуру женщина не имела лицензии.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей. В помещении проведён обыск, изымаются документы, подозреваемую планируют доставить для проведения следственных действий. Расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.
Напомним, в Москве 39-летняя женщина скончалась во время процедуры по подтяжке кожи в частной клинике на Краснопролетарской улице. По данным следствия, женщина 1987 года рождения пришла на брахиопластику в помещение на Краснопролетарской улице. Во время процедуры ей ввели обезболивающее, после чего её состояние резко ухудшилось, она скончалась на месте.
