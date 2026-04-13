СК завёл дело после гибели пациентки у пластического хирурга на брахиопластике

В Москве возбуждено уголовное дело после гибели пациентки во время пластической процедуры в салоне красоты. Об этом сообщили в столичном управлении СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело… по факту незаконного осуществления медицинской деятельности, повлёкшего смерть», — отметили в ведомстве. Установлено, что проводившая процедуру женщина не имела лицензии.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и допросили свидетелей. В помещении проведён обыск, изымаются документы, подозреваемую планируют доставить для проведения следственных действий. Расследование находится на контроле прокуратуры Москвы.

Напомним, в Москве 39-летняя женщина скончалась во время процедуры по подтяжке кожи в частной клинике на Краснопролетарской улице. По данным следствия, женщина 1987 года рождения пришла на брахиопластику в помещение на Краснопролетарской улице. Во время процедуры ей ввели обезболивающее, после чего её состояние резко ухудшилось, она скончалась на месте.