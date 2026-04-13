Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 09:17

13 лет стажа и роковой лидокаин: Появились подробности гибели пациентки московской бьюти-клиники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Причиной смерти 39-летней пациентки во время косметологической процедуры в Москве стал анафилактический шок, вызванный аллергической реакцией на введённый лидокаин. Подробности выяснил SHOT.

Процедуру подтяжки кожи проводила 44-летняя Светлана Ц., называющая себя врачом-косметологом и челюстно-лицевым хирургом. По данным телеграм-канала, у неё за плечами 13-летний стаж, а также стажировки в Испании и Германии. В соцсетях женщина публиковала фотографии с работы, сопровождая их креативными подписями. В её практике были различные вмешательства: подтяжка лица, липофилинг под глазами, брахиопластика. Именно во время последней процедуры и погибла жительница Каширы Елизавета.

Инцидент произошёл в бьюти-коворкинге LikeMe на Краснопролетарской улице — месте, где специалисты могут арендовать кабинет или рабочее место за сумму от 300 рублей в час. Лицензии на проведение данной процедуры у Светланы Ц., как ранее установила проверка, не было. Сразу после инъекции обезболивающего у пациентки случился анафилактический шок, спасти её не удалось.

То, чего нет у других: расследования, закулисье и редкие истории — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar