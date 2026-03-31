31 марта, 17:48

СК завёл дело из-за смерти пациентки после липосакции в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harvey Combariza

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в частной косметологической клинике. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины гибели назначат судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно свою проверку проводит Росздравнадзор.

Частная клиника в Кузбассе, где умер пациент, работала без лицензии

Напомним, что женщина, которая умерла в московской частной косметологической клинике, хотела сделать липосакцию. После введения анестезирующего препарата её состояние внезапно ухудшилось. Клиника уже давно имела сомнительную репутацию. Посетители неоднократно жаловались на непрофессионализм персонала, грубое отношение и неряшливый внешний вид сотрудников.

Полина Никифорова
