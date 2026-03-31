СК завёл дело из-за смерти пациентки после липосакции в Москве

В Москве возбуждено уголовное дело после смерти пациентки в частной косметологической клинике. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины гибели назначат судебно-медицинскую экспертизу. Параллельно свою проверку проводит Росздравнадзор.