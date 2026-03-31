Умершая в московской клинике женщина пришла на липосакцию

Женщина, которая умерла в московской частной косметологической клинике, хотела сделать липосакцию. Об этом стало известно SHOT.

В Москве пациентка умерла после анестезии во время подготовки к липосакции. Фото © Telegram / SHOT

58-летняя жительница столицы Анна приехала в салон «Центр косметологии» для липосакции в области живота. После введения анестезирующего препарата её состояние внезапно ухудшилось. Несмотря на попытки оказать помощь, женщина скончалась практически сразу, предварительно причиной смерти называют анафилактический шок.

В Москве пациентка умерла после анестезии во время подготовки к липосакции. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас в клинике проводятся следственные мероприятия. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее жительница Краснодара столкнулась с тяжёлыми последствиями после косметической операции по липосакции ягодиц, выполненной в 2021 году. Процедура обошлась женщине примерно в 70 тысяч рублей, однако спустя несколько месяцев начали проявляться осложнения. У пациентки появились деформация ягодиц, гематомы и уплотнения тканей.