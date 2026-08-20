Никаких подписей под давлением: Юрист рассказала, как действовать при увольнении

Если работодатель принуждает к увольнению «по собственному» или нарушает процедуру расторжения договора, подписывать документы под нажимом категорически не рекомендуется. Об этом «Газете.ru» рассказала юрист Юлия Шеша, добавив, что главное — собрать доказательства нарушений и не затягивать с обращением в суд.

«Признаками незаконного увольнения могут быть оформление документов задним числом, сокращение без предупреждения за два месяца и предложения доступных вакансий, а также увольнение за прогул во время подтверждённого больничного или согласованного отпуска», — сказала эксперт.

Шеша обратила внимание, что расторгать договор по инициативе нанимателя во время временной нетрудоспособности или отпуска в общем случае воспрещается – исключение составляет лишь ликвидация организации. Также юрист рекомендовала запрашивать копии приказов, трудовую книжку и документы о выплатах, фиксировать переписку и записи разговоров.

Жаловаться можно в трудовую инспекцию, а иск о восстановлении в должности подаётся в суд в месячный срок с момента получения приказа или трудовой книжки. Помимо возврата на работу, сотрудник вправе требовать оплаты вынужденного прогула и компенсации морального вреда. При «серой» зарплате доказать реальный доход сложнее, поэтому Шеша советует беречь банковские переводы, расчётные листы и переписку.

Кроме того, при увольнении сотруднику положены некоторые выплаты со стороны работодателя. К примеру, работодатель должен будет оплатить весь неиспользованный сотрудником отпуск. Предусмотрены и другие начисления, прописанные в законах и внутренних соглашениях.