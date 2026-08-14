Не просто увольнение: Юрист объяснила, что грозит работнику за липовый диплом

Предоставление работодателю заведомо подложного документа об образовании является уголовным преступлением, а не просто обманом. Юрист Елена Рудакова пояснила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что российское законодательство предусматривает строгую ответственность за подделку и использование фальшивых дипломов, даже если профессиональные навыки соискателя соответствуют должности.

За подделку диплома в целях использования или сбыта грозит до двух лет лишения свободы по части 1 статьи 327 УК РФ. За использование заведомо поддельного документа наказание мягче — штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев. Если деяние совершено группой лиц или для сокрытия другого преступления, срок может составить от двух до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

В отдельных случаях действия могут квалифицироваться как служебный подлог (статья 292 УК РФ) или мошенничество (статья 159 УК РФ), если поддельный диплом использовался для получения незаконной выгоды, например, высокой зарплаты или доплат.

Помимо уголовной ответственности, работодатель вправе уволить сотрудника по пункту 11 части 1 статьи 81 ТК РФ за предоставление подложных документов при заключении трудового договора. Это возможно даже если человек впоследствии получил образование законным путём.

Кроме юридических рисков, соискатель сталкивается с аннулированием аттестаций и сертификатов, внесением в реестры недобросовестных кандидатов и серьёзными репутационными потерями. Информация о подделке может стать публичной и закрыть двери для трудоустройства в надёжные организации в будущем.

А ранее россиянам напомнили, что они несут ответственность за приобретение фальшивого диплома. По словам специалиста, подделка документов об образовании быстро выявляется благодаря федеральному реестру ФИС ФРДО, который ведёт Рособрнадзор с 2013 года.