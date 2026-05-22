В Госдуме напомнили, что грозит за покупку диплома о высшем образовании

Скрозникова: Покупатель несёт ответственность за приобретение фальшивого диплома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shinobi

Приобретение и использование поддельного диплома о высшем образовании является уголовно наказуемым деянием и может привести к серьёзным последствиям. Об этом в разговоре с Life.ru напомнила депутат Госдумы Анна Скрозникова.

Начать стоит с того, что отвечает не только тот, кто изготавливает поддельные документы. Приобретение фальшивого диплома и его последующее использование образует самостоятельный состав преступления по статье 327 Уголовного кодекса, и покупатель несёт ответственность независимо от продавца.

Анна Скрозникова

Депутат Государственной думы

Она также отметила, что подделка документов об образовании быстро выявляется благодаря федеральному реестру ФИС ФРДО, который ведёт Рособрнадзор с 2013 года. В него вносятся сведения обо всех дипломах, выданных аккредитованными вузами.

Проверка доступна бесплатно и открыта для работодателей и самих граждан: достаточно ввести фамилию, серию, номер и год выдачи документа, чтобы установить его подлинность. При выявлении подделки уже после трудоустройства работника могут уволить с соответствующей записью в трудовой книжке.

Отдельно депутат отметила, что речь идёт не только о юридической стороне вопроса. Купленный диплом не подтверждает реальных знаний и опыта, а в сферах образования и медицины это может представлять риск для других людей.

