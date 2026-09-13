За джинсы вместо костюма не уволят? Юрист объяснила правила дресс-кода на работе

Работодатель может наказать сотрудника за нарушение дресс-кода, но одного появления в неподходящей одежде недостаточно для увольнения. Решение зависит от того, были ли требования к внешнему виду официально закреплены и соблюдена ли процедура взыскания, пишет «Газета.Ru».

Как пояснила адвокат адвокатской палаты Московской области Макка Салигова, правила одежды должны быть прописаны в документах компании. Это может быть положение о дресс-коде, внутренний трудовой распорядок или трудовой договор.

Сотрудник при этом должен быть ознакомлен с такими требованиями под подпись. Если компания ограничилась устными просьбами руководства, наказание за внешний вид может быть признано незаконным.

«Даже при наличии документально закрепленного дресс-кода уволить сотрудника за однократное нарушение нельзя. Сначала работодатель вправе применить более мягкие меры – сделать замечание или объявить выговор, опираясь на статью 192 Трудового кодекса РФ», — поясняет адвокат.

Расторжение трудового договора возможно только в случае неоднократного нарушения обязанностей, если у работника уже есть действующее дисциплинарное взыскание. При этом каждый проступок должен быть зафиксирован, а сотруднику должны дать возможность предоставить письменное объяснение.

Отдельно рассматриваются требования, связанные с безопасностью. Если речь идёт о спецодежде или средствах защиты, их отсутствие может стать серьёзным нарушением, поскольку ставит под угрозу здоровье самого работника и окружающих.

Увольнение признают незаконным, если правила одежды не были оформлены документально, нарушение оказалось единичным, у сотрудника была уважительная причина или требования компании имеют дискриминационный характер. В спорных ситуациях решение можно обжаловать в трудовой инспекции или суде.

Отношение россиян к офисному дресс-коду в последние годы стало спокойнее. Несмотря на то что требования к внешнему виду сохраняются почти у половины сотрудников, строгие ограничения встречаются всё реже. Лишь 7% опрошенных заявили, что их раздражают правила, связанные с одеждой на рабочем месте.