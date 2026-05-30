Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 17:27

Жених в латах, невеста — динозавр: можно ли прийти в ЗАГС в необычных костюмах

Замглавы московского ЗАГСа сообщил об отсутствии дресс-кода для молодожёнов

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Вступающие в брак могут выбрать любой наряд для церемонии, поскольку строгих правил к одежде в столичных отделениях не существует. Об этом сообщил заместитель начальника Управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов.

«Официального дресс-кода для жениха и невесты в московских загсах не установлено», — приводит комментарий Бутова «Газета.ru».

При этом, отметил он, регистрация брака остаётся торжественным официальным событием. Поэтому рекомендуется соблюдать рамки приличия и выбирать уместный для церемонии внешний вид.

Как сожительство без брака может оставить вас без квартиры и наследства
Как сожительство без брака может оставить вас без квартиры и наследства

Ранее сообщалось, что в самом популярном ЗАГСе России молодожёнам приходится говорить «да» под аккомпанемент дрели. Фотографы рассказывают, что в администрации дворца им пообещали завершить ремонт одного фасада к лету, после чего переключатся на другой — со стороны набережной

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar