«Готовиться нужно всем»: Какие профессии в скором времени вытеснит ИИ

К автоматизации стоит готовиться сотрудникам, чья работа состоит из повторяющихся операций, в том числе офисным специалистам, предупредила карьерный консультант Зилина Султанова, комментируя планы российских ретейлеров сократить расходы на персонал за счёт искусственного интеллекта.

Массового сокращения персонала и полного исчезновения кассиров эксперт не ожидает. По её прогнозу, компании частично пересмотрят штат. Покупатели по-прежнему выбирают между самообслуживанием и обычной кассой, а при продаже алкоголя или сигарет требуется подтверждение сотрудника.

«Но готовиться нужно всем, у кого повторяющаяся работа — то есть там, где не нужно думать. Это касается даже тех, кто работает за компьютером», — уверена собеседница НСН.

В зону риска она также включила работников производств и складов, HR- и IT-специалистов, SMM-менеджеров, копирайтеров и других сотрудников, занятых созданием контента. Решающим условием замены людей техникой является экономическая выгода. Автоматизация требует значительных вложений, поэтому бизнесу придётся сравнивать стоимость обслуживания оборудования с зарплатами.

Ранее начинающих специалистов назвали наиболее уязвимыми перед автоматизацией. Именно им обычно поручают типовые отчёты и рутинные операции. Стаж сам по себе не защищает от потери работы, если обязанности сводятся к повторению шаблонных действий.