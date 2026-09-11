Нейросети против «белых воротничков»: Эксперт назвал тех, кто рискует потерять работу

Сильнее всего из-за развития искусственного интеллекта рискуют начинающие специалисты, которым обычно поручают типовые отчёты и другие повторяющиеся задачи. Однако сам по себе опыт работы не гарантирует защиту от автоматизации. Об этом рассказал Life.ru эксперт по управлению изменениями и советник CEO по трансформации Иван Жданов.

По словам специалиста, любая профессия состоит из множества разных задач. Поэтому прежде всего компании необходимо определить, какие конкретно операции она может передать искусственному интеллекту.

Первыми автоматизируют повторяющиеся задачи с понятными входными данными, правилами и заранее определённым результатом: поиск информации, типовые отчёты и письма, классификацию обращений, черновики документов и так далее. Если результат такого процесса легко проверить, то цена ошибки невысока. Иван Жданов Эксперт по управлению изменениями, советник CEO по трансформации

При этом ИИ остаётся инструментом автоматизации. Перед его внедрением компании необходимо описать и упорядочить сам процесс. Иначе технология не повысит эффективность, не устранит хаос, а лишь поможет быстрее его масштабировать.

С нестандартными задачами ситуация сложнее. Если заранее неизвестно, как выглядит хороший результат, ИИ не на что опереться. Человеку же приходится определять, какую проблему решает бизнес и что считать целевым результатом.

Именно поэтому, по мнению Жданова, в зоне наибольшего риска оказываются начинающие специалисты. Им обычно достаются типовые отчёты и рутинные операции. Но здесь возникает проблема: такая работа одновременно является обучением начинающих специалистов.

Разбирая похожие ситуации, человек развивает насмотренность, замечает исключения и со временем узнаёт проблему по первым признакам: «Я это уже где-то видел и знаю». Если убрать этот этап, компания сэкономит сегодня, но разрушит путь от новичка к профессионалу. Через несколько лет проверять работу ИИ может оказаться вовсе некому.

Жданов привёл в пример историю о руководителе, который решил заменить уходящего сеньора джуниором с Claude и экономить 4600 долларов в месяц. По словам эксперта, это не исследование, однако заблуждение такая история иллюстрирует довольно точно. Новичок получит убедительный ответ, однако может не распознать галлюцинацию, неучтённый контекст и цену ошибки. Такая экономия способна оказаться очень дорогой — дороже сэкономленных на фонде оплаты труда денег.

При этом риск потерять работу существует на любом уровне. Стаж сам по себе не защитит, если ценность специалиста сводится к повторению шаблонных операций. Но передача этих операций ИИ не отменяет управленческую работу, а требует заново собрать весь процесс.

Компаниям придётся определить, кто фиксирует и формулирует проблему, кто определяет ожидаемый результат и соотносит его со стратегией, кто задаёт критерии качества и проверяет применимость ответа, кто принимает решение в условиях неопределённости и, главное, отвечает за последствия. Наконец, необходимо понять, на каких задачах теперь будут учиться и набираться опыта будущие профессионалы.

На мой взгляд, ценность сохранит тот, кто видит ситуацию целиком, отличает правдоподобный ответ от действительно качественного и, ключевое, берёт на себя ответственность за последствия решений. Человеку всё ещё нужен человек, особенно если что-то опять пошло не по плану.

Ранее руководитель направления Alignment Science компании Anthropic Эван Хьюбингер оценил вероятность гибели человечества из-за искусственного интеллекта в ближайшие десять лет более чем в 10%. Исследователь связал основные опасения не с нынешними ИИ-системами, а с возможным появлением самосовершенствующегося суперинтеллекта.