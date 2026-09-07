Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 17:04

ИИ под контроль: В России разработают правила взаимодействия с нейросетями

В России разработают правила использования искусственного интеллекта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В России сформируют специальный перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Это предусмотрено концепцией повышения уровня цифровой грамотности граждан, которую кабмин твердил в понедельник, 7 сентября.

Документ направлен на то, чтобы россияне могли безопасно и эффективно применять цифровые технологии в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

Одной из задач концепции станет разработка правил взаимодействия с системами ИИ. В частности, пользователям планируют дать рекомендации по проверке контента на признаки дипфейков. Отдельное внимание уделят защите персональных данных. Правила должны помочь снизить риски при передаче биометрической и другой личной информации алгоритмам машинного обучения.

Таким образом, будущий перечень будет охватывать как проверку созданного или обработанного ИИ контента, так и вопросы безопасности персональных данных.

«Хочется закрыть все вкладки»: Психолог назвала три признака усталости от ИИ
«Хочется закрыть все вкладки»: Психолог назвала три признака усталости от ИИ

Ранее Life.ru писал о том, что активное использование нейросетей может влиять на способность человека самостоятельно обрабатывать информацию. Клинический психолог Ирина Грекова отмечала, что у россиян на фоне частого обращения к ИИ может развиваться «цифровая амнезия», поскольку человек всё чаще делегирует гаджетам хранение и поиск сведений.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar