ИИ под контроль: В России разработают правила взаимодействия с нейросетями

В России сформируют специальный перечень правил по использованию искусственного интеллекта. Это предусмотрено концепцией повышения уровня цифровой грамотности граждан, которую кабмин твердил в понедельник, 7 сентября.

Документ направлен на то, чтобы россияне могли безопасно и эффективно применять цифровые технологии в повседневной жизни и профессиональной деятельности.

Одной из задач концепции станет разработка правил взаимодействия с системами ИИ. В частности, пользователям планируют дать рекомендации по проверке контента на признаки дипфейков. Отдельное внимание уделят защите персональных данных. Правила должны помочь снизить риски при передаче биометрической и другой личной информации алгоритмам машинного обучения.

Таким образом, будущий перечень будет охватывать как проверку созданного или обработанного ИИ контента, так и вопросы безопасности персональных данных.

Ранее Life.ru писал о том, что активное использование нейросетей может влиять на способность человека самостоятельно обрабатывать информацию. Клинический психолог Ирина Грекова отмечала, что у россиян на фоне частого обращения к ИИ может развиваться «цифровая амнезия», поскольку человек всё чаще делегирует гаджетам хранение и поиск сведений.