«Хочется закрыть все вкладки»: Психолог назвала три признака усталости от ИИ

За рубежом уже появилось анти-ИИ-движение. С точки зрения психологии это классическая реакция на когнитивную перегрузку и потерю чувства контроля. Когда пользователи начинают выбирать опции без искусственного интеллекта, то не обязательно отвергают технологию как таковую — скорее, сопротивляются её навязыванию.

«Это защитный механизм, который в психологии называют реактивным сопротивлением: чрезмерное давление на выбор вызывает желание сделать наоборот, вернуть себе автономию», — объяснила Life.ru Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.

По словам специалиста, людям необходимо пространство, в котором они сами принимают решения, а не отдают их на откуп цифровому инструменту. В России такое движение пока не оформилось в столь же явный тренд, однако предпосылки для него существуют. Причём проблема может быть глубже, чем кажется.

ИИ нередко внедряют без должного обучения сотрудников — либо по инициативе руководства, которое требует немедленно использовать нейросети без объяснения их возможностей и ограничений, либо стихийно, когда отдельные работники начинают применять технологии самостоятельно.

Это создаёт дополнительные психологические барьеры. Человек не понимает, зачем ему нужен инструмент, как именно он работает и где проходят его реальные границы. В результате непонимание порождает тревогу, тревога — сопротивление, а сопротивление в ситуации, когда «все уже используют», превращается в дополнительную нагрузку.

Не готовы доверять безоговорочно

Исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбера показало, что за шесть лет — с 2019 по 2025 год — отношение россиян к искусственному интеллекту изменилось: от идеализации технологии люди перешли к более взвешенной оценке.

Свыше 80% россиян поддерживают развитие ИИ, но одновременно воспринимают технологию как менее прозрачную и предсказуемую. По мнению Шпагиной, именно здесь возникает важное противоречие: интерес к нейросетям сохраняется, но безусловного доверия к ним уже нет.

Другой опрос, проведённый Ozon, показал, что 61% россиян полностью или скорее доверяют ИИ. При этом уровень доверия заметно меняется в зависимости от сферы применения: в медицине и хирургии он снижается до 10–16%.

Это означает, что россияне не отвергают технологию, но включают «фильтр» по мере роста риска. В этом смысле запрос «поиск без ИИ» — просто форма такого же фильтра, только в информационной сфере ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как проявляется усталость от нейросетей

Если в России сопротивление ИИ пока не оформилось в отдельное движение, то это не значит, что проблемы нет. По словам специалиста, она может проявляться в распространении состояния, которое на Западе уже называют «AI Brain Fry» — умственным истощением из-за чрезмерного взаимодействия с искусственным интеллектом.

Исследования, проведённые по заказу Harvard Business Review, показывают: у людей, которым приходится постоянно контролировать и перепроверять результаты работы нейросетей, может снижаться концентрация, появляться раздражительность, увеличиваться количество ошибок и решений, принятых на фоне когнитивного истощения.

«В России эта проблема может быть даже острее, потому что интеграция ИИ идёт одновременно с высокой рабочей загрузкой. У людей просто не остаётся ресурса на то, чтобы осознанно отказываться от ненужных ИИ-опций. Они пассивно терпят навязывание и накапливают усталость», — говорит Шпагина.

Почему ИИ может утомлять сильнее обычной работы

На психологическом уровне здесь работают два механизма. Первый — потеря агентности, то есть контроля над собственным когнитивным процессом. Когда каждая программа автоматически предлагает ответ, а каждое приложение подсовывает сгенерированный текст или изображение, человек перестаёт быть автором своих действий и превращается в редактора или надзирателя за машиной. Такой режим требует больше внимания, а не меньше.

Программисты, например, признаются, что проверка ИИ-кода иногда отнимает больше времени и сил, чем самостоятельное написание. После продолжительной работы в таком режиме может появляться ощущение потери связи с обычными жизненными вопросами.

Второй механизм — страх отстать. Он заставляет людей использовать ИИ даже тогда, когда тот скорее мешает, чем помогает. В культуре, где технологии внедряются очень быстро, отказ от нейросетей может восприниматься как профессиональная несостоятельность.

Человек попадает в двойную ловушку: он не может ни принять ИИ, потому что тот утомляет, ни отказаться, потому что «все так делают». Этот внутренний конфликт только усиливает истощение Елена Шпагина психолог

Три сигнала, что пора сделать паузу

Чтобы понять, не переросло ли обычное использование нейросетей в перегрузку, Шпагина предлагает обратить внимание на три сигнала.

Первый — человек начинает перечитывать ответы ИИ по два раза, потому что не доверяет первому впечатлению. Второй — появляется необъяснимая усталость уже после нескольких минут работы с нейросетью, хотя до этого не было серьёзной интеллектуальной нагрузки. Третий сигнал — желание закрыть все вкладки с ИИ-помощниками и вернуться к обычному поиску, где ссылки просто идут списком, без «умных» сводок.

«Если вы заметили хотя бы два из трёх сигналов, значит, мозг требует передышки. И здесь важно не игнорировать этот запрос», — советует специалист.

Как устроить ИИ-детокс

Первый шаг — разрешить себе не использовать нейросети постоянно. Можно определить конкретные задачи, в которых генеративные модели принципиально не нужны: например, составление личного расписания или поиск простой фактической информации.

Второй — использовать технику «осознанного включения». Не стоит позволять сервисам автоматически показывать ИИ-ответы, если они вам не нужны. По возможности следует искать в настройках кнопки отключения: многие платформы уже предоставляют такую возможность.

Это возвращает ощущение контроля. Усталость от ИИ — не только личная проблема человека, а системный эффект новой эпохи, когда человеческий мозг вынужден приспосабливаться к скорости машины ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По её словам, важно не пытаться заглушить усталость очередным технологическим инструментом. Если человек её чувствует, это может быть сигналом о перегрузке, на который стоит обратить внимание.

При этом со временем стресс от новизны, вероятно, будет снижаться — так же, как когда-то люди привыкли к социальным сетям и мобильным телефонам. Искусственный интеллект постепенно станет обычным рабочим инструментом, который каждый сможет использовать в той мере, в какой это действительно необходимо.

«Главное — пройти этот этап адаптации без потерь, сохранив и свой психологический ресурс, и здоровое отношение к технологии», — резюмирует психолог.

Искусственный интеллект заметно меняет привычный способ работы с информацией. Ранее Life.ru рассказывал, что молодёжь всё чаще обращается к нейросетям вместо первоисточников: ИИ постепенно становится для пользователей главным посредником при поиске и обработке информации. При этом специалисты указывали на другую проблему — необходимость проверять ответы алгоритмов и сохранять критическое отношение к полученным данным. Подробнее о том, как нейросети меняют привычку искать информацию, — в нашем материале.