Смерть классического поиска: Молодёжь пересела с первоисточников на нейросети

Привычный способ поиска информации уходит в прошлое. На форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026), приуроченном ко Дню библиотек, эксперты и представители власти обсудили, как искусственный интеллект меняет привычные способы поиска информации. По их словам, молодёжь всё чаще обращается не к первоисточникам, а к нейросетям и цифровым ассистентам.

На сессии «Создание устойчивой отраслевой экосистемы ИИ-креатива в России» были представлены проекты по созданию отраслевых датасетов для обучения отечественных ИИ-моделей на основе верифицированных данных библиотек, музеев и культурных организаций.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский отметил, что развитие искусственного интеллекта сегодня напрямую связано с вопросами технологического и ценностного суверенитета страны.

«Модели, обученные на чужих данных, воспроизводят чужую логику вне зависимости от того, кто является разработчиком. Важен массив данных. Чтобы обеспечить суверенный ИИ, нам необходима суверенная система «озёр данных»», — заявил Журавский.

По его словам, современные ИИ-системы уже не просто выдают информацию, а формируют целостную картину мира, интерпретируют историю и влияют на систему ценностей пользователей. Особенно это касается школьников и студентов, для которых нейросети становятся главным источником знаний.

«Граница между фактом и сгенерированным искажением стирается, новое поколение формируется на информации, достоверность которой никем не проверена. В этом контексте вопрос о том, на каких данных обучены системы, становится критическим», — подчеркнул он.

Директор АНО «Ленинка Арт» Анна Афанасьева рассказала, что организация уже столкнулась с проблемой отсутствия культурной базы в ИИ-инструментах.

«Мы хотели вдохновить молодых авторов шедеврами, которые хранятся в стране, но поняли, что существующие инструменты ИИ пока не сформированы на основе тех культурных данных, которыми располагают наши библиотеки и музеи», — пояснила эксперт.

По данным аналитики, которую привела Афанасьева, среди аудитории 18–24 лет 81% пользователей уже регулярно обращаются к мультимодальным моделям, а до 70% задач в креативных индустриях потенциально может выполнять искусственный интеллект.

Эксперт отметила, что молодёжь всё реже работает с первоисточниками напрямую и чаще получает информацию через поисковые системы и цифровых ассистентов. Поэтому, по её мнению, особенно важно, чтобы ИИ-сервисы обучались на проверенных данных библиотек, музеев и культурных институций.

Для решения этой задачи на базе «Ленинка Арт» создали Методологический центр по работе с данными и ИИ-архитектурами. Его задача — формирование системы верифицированных данных для отечественных ИИ-сервисов.

«Режиссёры больше не ходят в библиотеку — они ищут информацию в поисковиках. Нам важно, чтобы ИИ обучался на данных музеев и библиотек. Молодые люди должны создавать мировые шедевры с помощью отечественных сервисов, основанных на нашей культурной базе», — резюмировала Афанасьева.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года российские школьники начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углублённого уровня. Интерес к этой дисциплине уже заметно вырос благодаря Всероссийской олимпиаде школьников по информатике.