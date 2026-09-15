Названы самые престижные профессии 2026 года

Программисты и IT-специалисты сохранили первое место в списке самых престижных профессий по версии россиян. Однако их доля заметно снизилась: с 21% год назад до 17% сейчас. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на иследование SuperJob.

На втором месте оказались инженеры и квалифицированные рабочие — по 8% голосов. Среди инженерно-технических специалистов чаще называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков и технологов. Среди рабочих — сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ и электриков.

Столько же респондентов — 8% — считают престижной работу топ-менеджера, независимо от отрасли. В тройку лидеров также вошли врачи (стоматологи и хирурги) и военнослужащие — по 7%.

Госслужбу престижной назвали 6% опрошенных, финансистов и экономистов — 3%. По 1% голосов получили учителя, юристы и аналитики.

Ещё 6% уверены, что престижной может быть любая профессия, а 3% считают, что таких профессий нет вовсе. 14% назвали другие варианты — от логистов и спасателей до блогеров и космонавтов. Каждый десятый затруднился с ответом.

Мужчины чаще указывали инженерно-технические специальности, рабочих, военных и госслужащих. Женщины — программистов, топ-менеджеров и врачей. Россиянки также чаще говорили, что престижна любая профессия.

А ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили приравнять врачей и учителей к госслужащим. Законопроект также предусматривает фиксированный оклад выше МРОТ. При этом ограничения, действующие для государственных служащих, распространять на врачей и педагогов авторы проекта не предлагают.