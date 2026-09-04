Названа самая востребованная ИИ-профессия в России: без этих людей нейросети бесполезны

Самой востребованной позицией на рынке стали специалисты по реинжинирингу бизнес-процессов под нужды искусственного интеллекта. Такое заявление сделал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на сессии в рамках ВЭФ во Владивостоке.

По его словам, ключевую роль начинают играть люди, способные перестроить организацию и правильно встроить ИИ в рабочие схемы. Технологии должны функционировать совместно с персоналом и давать максимально эффективный результат.

«Это сейчас самое сложное, это самая большая дефицитная сейчас позиция», — отметил Орешкин на сессии Открытого диалога «Дальний Восток: там, где технологии России встречаются с рынками и решениями АТР» в филиале НЦ «Россия». Он пояснил, что многие отрасли ждут серьёзные изменения из-за умных алгоритмов, но только при грамотном подходе это принесет значимый итог.

Чиновник привел пример: если оцифровать хаос, на выходе получится цифровой хаос. То же самое произойдёт при внедрении ИИ в неподготовленный процесс.

Основная трудность, по его мнению, в разрыве между кадрами. Отраслевые эксперты слабо понимают технологии, а ИИ-специалисты — специфику конкретных сфер. Две группы плохо взаимодействуют друг с другом.

Орешкин также заявил, что компании должны видеть существующие регуляторные ограничения и предлагать властям нужные изменения. Для реализации проектов могут потребоваться эксперименты с финансовым или техническим регулированием.

Он напомнил, что эту тему поднимал и президент Владимир Путин на пленарной сессии форума.

Ранее западные СМИ сообщили, что ИИ-бум неожиданно стал опорой глобальной экономики. Эффект уже вышел далеко за пределы технологического сектора. Строительство дата-центров разгоняет спрос на полупроводники, электронику, металлы и оборудование, а крупными бенефициарами становятся азиатские экспортёры.