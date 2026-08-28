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28 августа, 15:33

Один двигатель на весь мир: ИИ-бум неожиданно стал опорой глобальной экономики

WSJ: Бум искусственного интеллекта поддерживает рост мировой экономики

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Инвестиционная гонка вокруг искусственного интеллекта стала одним из главных факторов, которые сейчас поддерживают мировую экономику на фоне торговых конфликтов и проблем на энергетическом рынке. Только в США вложения, связанные с ИИ, обеспечивают около трети недавнего экономического роста, пишет The Wall Street Journal.

Эффект уже вышел далеко за пределы технологического сектора. Строительство дата-центров разгоняет спрос на полупроводники, электронику, металлы и оборудование, а крупными бенефициарами становятся азиатские экспортёры.

В июле поставки из Китая выросли на 25% год к году, из Японии — на 22%. Экспорт Тайваня прибавил примерно треть, а Южной Кореи — сразу 63%.

Но тот же ИИ-бум постепенно превращается в потенциальную уязвимость. В МВФ обращают внимание на быстрый рост стоимости акций и долгов технологических компаний: если масштабные вложения начнут тормозить, зависимость экономики от этого источника роста станет особенно заметной.

Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ
Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ

Тем не менее ранее The Wall Street Journal предупреждал, что крупные вложения в искусственный интеллект несут в себе риски для компаний и финансовых рынков. По оценкам McKinsey & Company, к 2030 году мировые расходы на строительство дата-центров могут достичь семи триллионов долларов. Если рост производительности не оправдает ожиданий, такие инвестиции окажутся чрезмерными. Формирование пузыря вокруг ИИ способно ударить не только по отдельным корпорациям, но и по рынкам в целом.

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Юлия Сафиулина
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