Один двигатель на весь мир: ИИ-бум неожиданно стал опорой глобальной экономики

Инвестиционная гонка вокруг искусственного интеллекта стала одним из главных факторов, которые сейчас поддерживают мировую экономику на фоне торговых конфликтов и проблем на энергетическом рынке. Только в США вложения, связанные с ИИ, обеспечивают около трети недавнего экономического роста, пишет The Wall Street Journal.

Эффект уже вышел далеко за пределы технологического сектора. Строительство дата-центров разгоняет спрос на полупроводники, электронику, металлы и оборудование, а крупными бенефициарами становятся азиатские экспортёры.

В июле поставки из Китая выросли на 25% год к году, из Японии — на 22%. Экспорт Тайваня прибавил примерно треть, а Южной Кореи — сразу 63%.

Но тот же ИИ-бум постепенно превращается в потенциальную уязвимость. В МВФ обращают внимание на быстрый рост стоимости акций и долгов технологических компаний: если масштабные вложения начнут тормозить, зависимость экономики от этого источника роста станет особенно заметной.

Тем не менее ранее The Wall Street Journal предупреждал, что крупные вложения в искусственный интеллект несут в себе риски для компаний и финансовых рынков. По оценкам McKinsey & Company, к 2030 году мировые расходы на строительство дата-центров могут достичь семи триллионов долларов. Если рост производительности не оправдает ожиданий, такие инвестиции окажутся чрезмерными. Формирование пузыря вокруг ИИ способно ударить не только по отдельным корпорациям, но и по рынкам в целом.