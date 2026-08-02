WSJ предупредила о риске пузыря ИИ из-за $7 трлн инвестиций

Компании могут столкнуться с рисками из-за огромных инвестиций в искусственный интеллект. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По оценке McKinsey & Company, к 2030 году мировые расходы на строительство дата-центров способны достичь $7 трлн. Если рост производительности не оправдает ожиданий, такие вложения могут оказаться чрезмерными.

Издание отмечает, что в случае формирования «пузыря» вокруг ИИ последствия могут затронуть не только отдельные компании, но и финансовые рынки.

В качестве примера WSJ приводит ситуацию с производителями чипов памяти в Южной Корее. Акции Samsung и SK Hynix в июне снизились более чем на 12% на фоне опасений инвесторов из-за перспектив рынка искусственного интеллекта.

При этом газета указывает, что пока потери отдельных компаний компенсируются ростом других секторов. Небольшие технологические «пузыри» последних лет не привели к серьёзным последствиям для экономики, поскольку не были в значительной степени связаны с кредитами.

По мнению опрошенного изданием стратега Рассела Нейпира, устойчивость банковской системы оставляет возможности для появления новых инвестиционных волн, даже если отдельные рынки будут переживать резкие падения.

Сообщалось, что Минцифры могут получить новые полномочия в сфере регулирования искусственного интеллекта в России. Ранее опубликованный проект постановления правительства предполагает, что ведомство будет заниматься разработкой политики в области ИИ, подготовкой нормативных актов и мерами поддержки разработчиков.