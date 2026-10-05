Да живём потихоньку: 43% россиян специально прибедняются перед знакомыми
Опрос: Большинство россиян намеренно скрывают свой реальный доход
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Почти половина россиян намеренно старается казаться менее обеспеченной, чем есть на самом деле: о такой привычке рассказали 43% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».
За год доля предпочитающих скрывать достаток выросла на восемь процентных пунктов. Среди женщин так поступают 46%, среди мужчин — 27%.
Чаще всего респонденты просто называют друзьям и коллегам заведомо меньшую сумму заработка — этот вариант выбрал 41% участников соответствующей группы. Ещё 27% уходят от разговоров о зарплате, 19% умалчивают о премиях и подработках, а 13% не афишируют крупные покупки и накопления.
Главным мотивом оказалась скромность — её указал 31% опрошенных. Ещё 26% не хотят сталкиваться с просьбами одолжить деньги, 24% боятся поставить в неловкое положение менее обеспеченных знакомых, а 19% опасаются, что разница в достатке испортит отношения.
Чаще всего реальные суммы скрывают от коллег — так ответили 34%. Далее идут друзья и знакомые — 28%, дальняя родня — 24% и партнёры — 14%. Средний месячный доход тех, кто сознательно прибедняется, составил 135 тысяч рублей.
Наиболее распространена такая привычка среди работников торговли — 44%, следом идут IT-сфера с 33% и креативные индустрии с 31%. Чаще других о доходах умалчивают россияне от 35 до 45 лет. Всего в исследовании участвовали три тысячи человек, пишет ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что средняя начисленная зарплата в России в июле 2026 года достигла 109,5 тысячи рублей, увеличившись за год на 9,5%. По словам министра финансов Антона Силуанова, реальные доходы жителей нашей страны в 2027 году вырастут на 1,4%.
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