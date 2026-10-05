Доходы россиян продолжат расти: Силуанов назвал прогноз на ближайшие три года

Реальные доходы населения России в 2027 году увеличатся на 1,4%. Такой прогноз озвучил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

По его словам, в следующие два года темпы роста должны ускориться. В 2028–2029 годах показатель, как ожидается, будет прибавлять в среднем по 2,5% ежегодно.

Силуанов связал такую динамику с параметрами бюджетной политики. По его словам, снижение влияния бюджета на денежное предложение должно создать больше возможностей для частного кредитования и возвращения экономики на траекторию роста. Министр также отметил, что этот подход важен для макроэкономической стабильности, замедления инфляции и снижения процентных ставок.

«В 2027 году реальные доходы населения вырастут на 1,4%, а в последующие 2 года в среднем на 2,5% ежегодно», — сказал глава Минфина.

Ранее Life.ru рассказывал, что Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Среди его приоритетов названы выполнение социальных обязательств, индексация пенсий и пособий, а также финансирование других государственных программ.