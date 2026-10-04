В России назвали семь регионов с зарплатами выше 150 тыс. рублей

Средняя начисленная зарплата превысила 150 тыс. рублей в семи регионах России по итогам июля 2026 года. Самый высокий показатель зафиксировали на Чукотке — 243,6 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В Магаданской области средняя зарплата составила 210,3 тыс. рублей, а в Москве — 193,1 тыс. рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе показатель достиг 182 тыс. рублей.

В Сахалинской области работникам в среднем начисляли 161 тыс. рублей. В Ненецком автономном округе сумма составила 160,2 тыс. рублей, а в Камчатском крае — 150,7 тыс. рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что средняя начисленная зарплата в России в июле 2026 года достигла 109 524 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 9,5%. Речь идёт о номинальной заработной плате, то есть о сумме до вычета налогов.