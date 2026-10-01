«Довольно высокие»: В ЦБ заявили о новом уровне зарплат в России

Российская экономика перешла от умеренного уровня заработных плат к довольно высоким реальным зарплатам. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе «Альфа-Саммита».

«Наша экономика перешла из режима умеренного уровня зарплат по сравнению с остальным миром, в экономику довольно высоких реальных зарплат», — сказал он.

Заботкин также отметил, что инвестиционный цикл в России не остановился. По его словам, инвестиции резко выросли с 2021 по 2024 год, а в последние два года в физическом выражении удерживаются вблизи достигнутого уровня.

При этом в номинальном выражении объём инвестиций продолжает увеличиваться. За первое полугодие 2026 года инвестиции в основной капитал составили 16,2 трлн рублей — больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Ранее Life.ru писал, что средняя начисленная зарплата в России в июле достигла 109 524 рублей. За год показатель вырос на 9,5%, при этом реальные зарплаты увеличились на 3,3%. Речь идёт именно о среднем статистическом показателе до вычета налогов — фактические доходы существенно различаются в зависимости от профессии и региона.