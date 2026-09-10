За восемь месяцев среднее предложение по зарплате в РФ выросло на 10,7%

Средняя зарплата, которую российские работодатели предлагают соискателям, за восемь месяцев выросла на 10,7%. В августе показатель достиг 90 тысяч рублей против 81,3 тысячи в январе, следует из исследования, которое есть в распоряжении ТАСС.

Сильнее всего предложения выросли в добыче сырья и сельском хозяйстве. В первой сфере средняя сумма увеличилась на 51,4% — со 112,3 тысячи до 170 тысяч рублей. В сельском хозяйстве динамика оказалась сопоставимой: рост составил 50,4%. Средняя предлагаемая зарплата достигла 180,1 тысячи рублей.

В строительстве и недвижимости работодатели с начала года повысили предложения на 21,7%. Средняя зарплата в этих сферах выросла со 115,2 тысячи до 140,2 тысячи рублей.

Ранее россиянам рассказали, как заставить работодателя проиндексировать зарплату. По словам юриста, такая обязанность начальства закреплена в Трудовом кодексе, и процент увеличения довольствия должен соотноситься с темпом роста цен в стране.