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Опубликовано 10 сентября, 10:13

За восемь месяцев среднее предложение по зарплате в РФ выросло на 10,7%

Исследование: Больше всего зарплаты выросли в сфере добычи сырья

Вахтовый посёлок Сабетта на полуострове Ямал. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Вахтовый посёлок Сабетта на полуострове Ямал. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Средняя зарплата, которую российские работодатели предлагают соискателям, за восемь месяцев выросла на 10,7%. В августе показатель достиг 90 тысяч рублей против 81,3 тысячи в январе, следует из исследования, которое есть в распоряжении ТАСС.

Сильнее всего предложения выросли в добыче сырья и сельском хозяйстве. В первой сфере средняя сумма увеличилась на 51,4% — со 112,3 тысячи до 170 тысяч рублей. В сельском хозяйстве динамика оказалась сопоставимой: рост составил 50,4%. Средняя предлагаемая зарплата достигла 180,1 тысячи рублей.

В строительстве и недвижимости работодатели с начала года повысили предложения на 21,7%. Средняя зарплата в этих сферах выросла со 115,2 тысячи до 140,2 тысячи рублей.

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Матвей Константинов
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