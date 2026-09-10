От письма до суда: Юрист ответила, как заставить работодателя проиндексировать зарплату 

Индексация зарплаты — не добрая воля работодателя, а предусмотренная законом гарантия, однако порядок её проведения зависит от места работы. Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова рассказала Life.ru, что делать сотруднику, если его зарплату не повышают с учётом роста потребительских цен.

Согласно статье 130 Трудового кодекса РФ, индексация заработной платы является одной из основных государственных гарантий по оплате труда. В статье 134 Трудового кодекса РФ закреплена обязанность работодателей обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы, которое включает в себя индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные или муниципальные учреждения обязаны индексировать заработную плату в порядке, определённом трудовым законодательством. Иные организации устанавливают порядок индексации в коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных актах. Отсутствие такого порядка в указанных документах может быть расценено как нарушение ст. 134 ТК РФ. За него могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, а при повторном совершении — по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Ангелина Баканова Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК»

Если работодатель не индексирует заработную плату, то для начала необходимо ознакомиться с внутренними документами, принятыми организацией, чтобы знать: как и когда должна проводиться индексация именно в той организации, в которой он осуществляет трудовую деятельность.

После этого работнику следует обратиться к работодателю с письменным заявлением. В случае если заявление осталось без рассмотрения и работодатель не предпринял меры к индексации заработной платы, то работник имеет право на обращение с жалобой в Государственную инспекцию труда (ГИТ), а также в прокуратуру.

Если ничего из этого не помогло, работник вправе подать исковое заявление в суд общей юрисдикции с требованием об индексации заработной платы и взыскании образовавшейся задолженности. Судебная практика в данном случае на стороне работника. Так, в Пленуме Верховного Суда РФ в Постановлении от 23.12.2021 № 45 указано, что привлечение к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ также возможно, если порядок индексации установлен, например, в коллективном договоре, но индексация заработной платы не производится.

Ранее Life.ru писал, что осенью россиянам стоит просить работодателя повысить зарплату на 12–15%, если нужно компенсировать подорожание повседневных расходов. Однако для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%. Рассчитывать на повышение смогут не все: массовая индексация составит около 6–10%. Компании стараются сдерживать расходы на зарплаты из-за дорогих кредитов, поэтому просьбу о прибавке лучше подкреплять конкретными результатами: ростом продаж, клиентской базы или объёма выполненной работы.