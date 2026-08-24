Аргументы для начальника: Россиянам объяснили, как добиться повышения зарплаты осенью

Осенью россиянам стоит просить работодателя повысить зарплату на 12–15%, если нужно компенсировать подорожание повседневных расходов. Однако для реального увеличения дохода прибавка должна составлять не менее 20%, рассказал управляющий партнёр HR-агентства Алексей Чихачев.

По его словам, рассчитывать на повышение смогут не все: массовая индексация составит около 6–10%. Компании стараются сдерживать расходы на зарплаты из-за дорогих кредитов, поэтому просьбу о прибавке лучше подкреплять конкретными результатами: ростом продаж, клиентской базы или объёма выполненной работы.

Дополнительным аргументом могут стать вакансии конкурентов с более высокой зарплатной вилкой и готовность сотрудника взять новые обязанности. Сам разговор лучше планировать на сентябрь или октябрь, когда компании формируют бюджеты на следующий год.

Ссылаться только на рост цен или угрожать увольнением эксперт не советует. Больше шансов добиться прибавки осенью будет у квалифицированных рабочих, водителей категорий C и E, медиков, инженеров и специалистов по логистике, полагает собеседник «Газеты.ru».

Напомним, с 1 сентября рост зарплат ожидается у дефицитных специалистов. Наиболее востребованы квалифицированные рабочие, инженеры, сильные IT-кадры, специалисты по логистике и некоторые категории медиков. Массового повышения доходов работодатели не прогнозируют.