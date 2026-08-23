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23 августа, 13:44

Нейросеть вам не начальник: Может ли ИИ увольнять россиян с работы, как в США

Адвокат Жорин: В России ИИ не может уволить сотрудника с работы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Искусственный интеллект не может самостоятельно увольнять сотрудников в России, как недавно в США. Такое решение должен принимать работодатель или уполномоченное им лицо, рассказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, нейросеть допустимо использовать для анализа дисциплины, фиксации опозданий и подготовки рекомендаций, но не для прекращения трудового договора. Если программа автоматически посчитает сотрудника неэффективным и уволит его без предусмотренной законом процедуры, такое решение с высокой вероятностью признают незаконным.

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Оспорить его можно в суде в течение месяца. При успешном исходе работник может восстановиться в должности, взыскать зарплату за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда, отметил собеседник «Газеты.ru».

«То есть ИИ в российских трудовых отношениях может быть помощником работодателя и источником доказательств, но переложить на алгоритм юридическое решение и ответственность за увольнение нельзя», — заключил эксперт.

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Напомним, нейросеть Claude приняла решение об увольнении реального сотрудника во время эксперимента по управлению магазином в Сан-Франциско. Работник пропустил 17 из 23 смен, однако окончательный вердикт ИИ вынес после дополнительного вопроса исследователя о том, подходит ли этот человек для работы.

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Борис Эльфанд
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