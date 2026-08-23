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23 августа, 12:16

Офисный шпион: когда работнику грозит до 7 лет за слив коммерческой тайны конкурентам

Адвокат Жорин: Сотруднику грозит до 7 лет за слив коммерческой тайны конкурентам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Переход сотрудника в конкурирующую компанию сам по себе не нарушает закон, рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, Конституция гарантирует свободу труда, поэтому запрет бывшему работнику трудоустраиваться к конкурентам, как правило, юридической силы не имеет.

Однако забирать с собой закрытые клиентские базы, технологическую документацию, расчёты и другие сведения, защищённые режимом коммерческой тайны, нельзя. Чтобы привлечь бывшего сотрудника к ответственности, компании придётся доказать как статус секретной информации, так и факт её незаконного использования или разглашения.

«За незаконное использование или разглашение коммерческой тайны предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, а при тяжких последствиях — до 7 лет», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

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Ранее беспечным работникам объяснили, как не слить нейросетям корпоративные тайны. Риск возникает, когда сотрудники загружают в публичные ИИ-сервисы рабочие документы целиком, не удаляя конфиденциальные данные.

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Борис Эльфанд
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