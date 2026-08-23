Офисный шпион: когда работнику грозит до 7 лет за слив коммерческой тайны конкурентам

Переход сотрудника в конкурирующую компанию сам по себе не нарушает закон, рассказал адвокат Сергей Жорин. По его словам, Конституция гарантирует свободу труда, поэтому запрет бывшему работнику трудоустраиваться к конкурентам, как правило, юридической силы не имеет.

Однако забирать с собой закрытые клиентские базы, технологическую документацию, расчёты и другие сведения, защищённые режимом коммерческой тайны, нельзя. Чтобы привлечь бывшего сотрудника к ответственности, компании придётся доказать как статус секретной информации, так и факт её незаконного использования или разглашения.

«За незаконное использование или разглашение коммерческой тайны предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы, а при тяжких последствиях — до 7 лет», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Ранее беспечным работникам объяснили, как не слить нейросетям корпоративные тайны. Риск возникает, когда сотрудники загружают в публичные ИИ-сервисы рабочие документы целиком, не удаляя конфиденциальные данные.