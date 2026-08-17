«Цифровая лень»: Беспечным работникам объяснили, как не слить ИИ корпоративные тайны

Желание получить от нейросети быстрый результат без подготовки исходных файлов может обернуться утечкой конфиденциальной информации, предупредил эксперт по безопасности Борис Степанов. Он назвал «цифровой ленью» поведение, когда сотрудник загружает в ИИ рабочий документ целиком, чтобы не тратить время на его редактирование.

Чтобы снизить риски, важно выяснить, есть ли в компании корпоративная версия ИИ, работающая внутри защищённого контура. Загружать в публичные сервисы документы с пометками «конфиденциально» или «секретно», а также персональные данные нельзя.

Если без нейросети не обойтись, файл необходимо обезличить: убрать реальные названия, должности, цифры, внутренние коды и другие детали, по которым можно восстановить контекст. Простого удаления имени компании недостаточно — коммерческую информацию иногда удаётся распознать по терминологии, структуре данных или уникальной бизнес-логике.

Ещё одна мера — отключить в настройках сервиса сохранение переписки и использование загруженной информации для обучения модели. При этом даже техническая защита компании не спасёт, если сотрудник сознательно обходит её и отправляет рабочие файлы с личного устройства.

«И конечно, всегда проверяйте ответы: нейросетям свойственно ошибаться и галлюцинировать, а в работе с данными это критично», — заключил собеседник РИАМО.

Напомним, топ-менеджера московской инженерной компании уволили после загрузки внутренних документов в DeepSeek. Работодатель расценил использование стороннего ИИ-сервиса как риск разглашения коммерческой тайны, а суд впоследствии не нашёл оснований считать увольнение незаконным.