«Универсальное оружие»: Россиянам объяснили, как использовать ИИ, чтобы не сесть за его косяки

Искусственный интеллект является «универсальным оружием в руках грамотных людей», заявил специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. По его словам, преимущество получат те, кто понимает устройство нейросетей, умеет правильно формулировать задачи и оставляет окончательное решение за человеком.

Собеседник радио «Комсомольская правда» предлагает делить работу с ИИ по принципу 10–80–10%: сначала человек сам определяет задачу, правила и ограничения, затем отдаёт нейросети основную черновую работу, а на финальном этапе проверяет результат и принимает решение.

«Если ты запустил программу с искусственным интеллектом, она накосячила, то сесть должна не она, а ты. Всё, и люди сразу начнут читать и про стандарты, и про правила», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что использование искусственного интеллекта при совершении преступлений может стать отягчающим обстоятельством. Речь идёт не о самом применении технологии, а о случаях, когда нейросети используют для противоправных действий.