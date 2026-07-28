Нейросеть подпишет приговор: В ГД объяснили, когда использование ИИ гарантирует тюремный срок

СК РФ подготовил законопроект об ужесточении ответственности за преступления с применением информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта. Как рассказал в беседе с Life.ru депутат Госдумы Александр Толмачёв, наказание в данном случае грозит не за сам факт использования ИИ и нейросетей.

По словам парламентария, речь идёт о ситуациях, когда преступники с помощью нейросетей нарушают права других людей, шантажируют их и применяют в мошеннических схемах. Толмачёв привёл пример: злоумышленники угрожают разослать поддельные фото друзьям и знакомым, если ребёнок не отдаст родительские деньги или не выполнит их требования. Ответственность ждёт и тех, кто взламывает чужие данные, аккаунты и системы защиты.

Цифровые инструменты позволяют мошенникам и злоумышленникам действовать в огромном масштабе, охватывая большие объëмы информации, и «обрабатывать» многочисленных жертв за короткое время. Александр Толмачёв Депутат Госдумы

Он подчеркнул, что технологии становятся оружием для тяжких преступлений против детей. По его словам, безобидные на первый взгляд инструменты превращаются в средство травли, доведения до самоубийства, вымогательства, вербовки и втягивания в незаконные схемы вроде дропперства.

«Злоумышленники должны понимать: применение ИИ, нейросетей, прокси и так далее «утяжелит» приговор», — заявил Толмачёв.

Депутат также отметил, что в июле Госдума приняла закон о профилактике киберпреступлений, соавтором которого он стал. По его словам, парламент вместе с силовыми структурами и федеральными министерствами работает над безопасностью в Интернете. Сейчас готовится Концепция цифровой грамотности населения, которая должна защитить людей любого возраста от киберугроз.

Напомним, ранее стало известно, что Следственный комитет подготовил законопроект об ужесточении ответственности за преступления, совершённые с применением информационных технологий и искусственного интеллекта. Ведомство предложило закрепить этот признак в Уголовном кодексе как отягчающее обстоятельство. Глава СК Александр Бастрыкин пояснил, что сейчас такие признаки есть лишь в отдельных статьях, а новая норма должна охватить весь перечень наказуемых деяний.