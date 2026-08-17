Финансист раскрыл, на сколько увеличились зарплаты россиян в долларах и кто от этого выиграл

Средняя начисленная зарплата россиян в долларовом выражении за год выросла почти на 20% и сейчас составляет около $1,4 тыс. в месяц. Такой расчёт привёл эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнёв в беседе с «Газетой.ru».

За основу финансист взял последние опубликованные данные Росстата за апрель 2026 года. Тогда средняя начисленная зарплата достигла 109 тыс. рублей до вычета НДФЛ, а годом ранее показатель составлял 97,4 тыс. рублей. В рублёвом выражении прирост составил около 12%.

Дополнительную прибавку при пересчёте в американскую валюту обеспечило укрепление рубля. Однако на внутреннюю покупательную способность валютный фактор влияет слабее, в том числе из-за сохраняющейся высокой стоимости импортных товаров.

Сильнее изменение курса ощущают те, кто получает доход в России, а деньги тратит или переводит за границу. В частности, трудовые мигранты сейчас могут отправлять семьям примерно на 20% больше долларов, чем год назад. Выигрывают также россияне, которые подолгу живут за рубежом или копят на крупные покупки в иностранной валюте, заключил специалист.

Напомним, зарплаты в России за шесть лет выросли более чем вдвое. В марте 2020 года среднемесячный доход составлял 50,95 тыс. рублей, а к марту 2026-го достиг 112,65 тыс. Среди причин такой динамики назывались повышение МРОТ и дефицит кадров, заставляющий работодателей активнее конкурировать за специалистов.