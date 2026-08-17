Стало известно, какие регионы России могут похвастаться самыми высокими зарплатами

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в России по доле работников с зарплатой выше среднероссийской. В регионе этот показатель достиг 65,8%, свидетельствует исследование РИА «Новости».

Магаданская область расположилась на второй строчке с результатом 57,2%. Третье место заняла Чукотка, где зарплату выше средней по стране получают 56,5% работников. В пятёрку лидеров также вошли Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Их показатели составили 52,7% и 50,1% соответственно.

Исследователи сравнили зарплаты с общероссийским уровнем и учли разницу в региональных ценах. Для расчётов они использовали данные крупных и средних предприятий с апреля 2025 года по апрель 2026 года. Статистика не охватывает малый бизнес.

Следующие места в первой десятке заняли Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург. Доля работников с высокими зарплатами в этих регионах составила 47,8%, 44,5% и 43,8%. В рейтинг также вошли Якутия с показателем 40,9% и Татарстан с результатом 38,9%.

Эксперты объяснили позиции северных регионов развитием добывающей промышленности и надбавками за работу в сложных климатических условиях. Москва и Санкт-Петербург сохраняют высокие показатели благодаря концентрации крупных компаний и финансовых организаций.

В среднем по России зарплату выше общероссийского уровня получают менее трети работников. В 19 регионах доля таких сотрудников превышает показатель по стране, а в 14 субъектах не достигает 15%. Средняя зарплата в 2026 году выросла до 108 тыс. рублей. Уровень безработицы в июне составил 2,2%.

Около 8% работников в России получают больше двух средних зарплат. В ЯНАО их доля достигает 22,3%, на Чукотке — 19,2%, в Москве — 17,9%.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в России по паритету покупательной способности превысила показатели Греции, Словакии и Венгрии. Средняя месячная зарплата в стране выросла с 57 244 рублей в 2021 году до 101 784 рублей в 2025-м, что соответствовало примерно $1 280. Пересчёт по паритету покупательной способности позволил России обойти три государства Евросоюза. С 2022 года темпы роста зарплат примерно на пять процентных пунктов превышали рост производительности труда. Сопоставимую динамику в стране в последний раз наблюдали во время нефтяного подъёма 2000-х годов.